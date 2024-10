Fagata jako uczennica wygina się w teledysku do nowej piosenki. Internauci są w szoku: "O dziwo fajna piosenka"

Fagata do perfekcji opanowała sztukę wzbudzania medialnego zainteresowania swoją osobą. Celebrytka spod Konina, która promuje się na tzw. kobietę wyzwoloną, aktywnie udziela się również na scenie muzycznej. Najpopularniejszą kompozycją w repertuarze 23-latki jest "Bandycka Jazda". Jakiś czas temu swoją interpretację internetowego hitu przedstawiła nawet komiczka Katarzyna Kasparek w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Muzyczna kariera Fagaty wciąż się rozpędza. Do sieci właśnie trafiła jej kolejna piosenka, która nie przejdzie bez echa. Miłosny utwór zatytułowany "To skomplikowane" utrzymany jest w charakterystycznej dla młodej raperki stylistyce. Choć nie brakuje wulgaryzmów, to na tle innych kompozycji warstwa liryczna jest nad wyraz łagodna.

O nic nie muszę się martwić, no bo wychodzę tylko z moim patusem. Mówię, że robi się zimno, on od razu chciałby pożyczyć mi bluzę. Jak tylko poznałam go bliżej, no to zeszłam niżej, wysłałam mu duszę - brzmi fragment "To skomplikowane".

Fagata wypuściła nowy utwór. Internauci w szoku

Oczywiście artystka zadbała również o warstwę wizualną. Piosence "To skomplikowane" towarzyszy teledysk nagrany m.in. w szkole czy na boisku. Fagata wciela się z nim w rolę nastolatki, która opowiada koleżankom o swojej sympatii do tajemniczego chłopaka. Jak mówi tekst utworu, ich relacja nie należy do najłatwiejszych.

Fagata w dniu uroczystej premiery "To skomplikowane" mogła liczyć na wsparcie fanów, którym utwór chyba przypadł do gustu. W komentarzach pod piosenką udostępnioną na YouTube pojawiło się całkiem sporo miłych słów oraz komplementów.

Fajne. Wpada w ucho; Super kawałek. Najlepsza premiera tego dnia; Ten utwór to jest poezja; Przekazy dobry jest; O dziwo fajna piosenka; Fajnie; Bardzo fajna piosenka; Ale banger; Jeden z najlepszych kawałków; Teledysk tak samo, jak tekst, fajny, przyjemnie się tego słucha. Nie to, co wcześniej. Oby tak dalej; Teledysk i muza czad - czytamy refleksje słuchaczy.

Myślicie, że Fagata podbije rynek muzyczny?

