Fame MMA 13: Robert Pasut o nieczystych zagraniach przeciwnika: "Szarpał mnie za ucho" (WIDEO)

Robert Pasut przez kilka ostatnich miesięcy szykował się do walki na Fame MMA. Zmienił styl życia, rozpoczął regularne treningi i zrezygnował z różnego rodzaju rozpraszaczy. Youtuber zmierzył się z Jakubem "Japczanem" Piotrowiczem. Choć między influencerami nie było żadnego konfliktu i wypowiadali się o sobie na konferencjach z sympatią, to widzowie byli świadkami zaciętej walki. Już w pierwszej połowie pierwszej rundy sędzia poddał Piotrowicza i uratował go od ciężkiego nokautu Pasuta.