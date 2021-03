Fame MMA 9: ZMASAKROWANY przez Blonsky'ego Wardęga i ZWYCIĘSTWO debiutującej Kamiszki nad Zusje!

Wpuszczenie do oktagonu złaknionych atencji trzecioligowych celebrytów okazało się wyjątkowo dochodowym pomysłem na biznes. Chętnych do mordobicia nie brakuje, w efekcie czego doczekaliśmy się już 9. odsłony gali Fame MMA.

Jako drudzy swoje szlifowane w ostatnich tygodniach umiejętności podczas spotkania w klatce mieli "przyjemność" zaprezentować youtuber Patryk "Mortalcio" Baran i uczestnik Ex na plaży - Krystian "Krycha" Wilczak. Poszczęściło się temu drugiemu - Krycha pokonał młodszego o kilka lat twórcę internetowego w drugiej rundzie.

Następnie dominujące na gali starcia mężczyzn przepleciono jedną z dwóch walk kobiecych. Do oktagonu w rytm Nas nie dogoniat weszła więc Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska. Influencerka "przywitała" zawieszoną przez Polską Agencję Antydopingową za stosowanie nielegalnych substancji kulturystkę Annę Andrzejewską prawym prostym, następnie serwując jej serię jeszcze innych ciosów i ostatecznie wygrywając starcie.