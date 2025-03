Fan wytknął Dodzie błąd ortograficzny: "Gdzie to wysokie IQ?". Szybko go wyjaśniła

No jednak inteligencja i wiedza sie ze soba troche lacza. Inteligencja bez wiedzy to arogancja, co widzimy w przypadku tej osoby. Jakby byla taka inteligentna to by jej wstyd bylo byc taka zabiedbana intelektualnie (ona dba tylko o wyglad, nie o intelekt) i pisze gorzej niz Gruzini mieszkajacy w Polsce, jak mozna nie sprawdzic tego co sie OFICJALNIE wysyla do fanow, pisac byle jak mozna na Pudelku lub na messengerze czy sms, jak sie ktos spieszy jak siedzi na Wc (pozdrawiam z wc) i pisze jedna reka, ale publiczna osoba na swoim oficjalnym profilu, jak tak pisze, to jest brak szacunku