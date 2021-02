Fani Britney Spears szukają jej sekretnych wiadomości na planszy do gry w scrabble: "Cały świat próbuje ZŁAMAĆ KOD"

Losy Britney Spears pod kuratelą ojca od dłuższego czasu wzbudzały ogromne kontrowersje wśród jej fanów. Powstał nawet specjalny ruch #FreeBritney , którego członkowie nawołują do oddania ich idolce pełni władzy nad jej życiem. Fani Britney od jakiegoś czasu uważnie obserwują także jej poczynania w mediach społecznościowych. Są bowiem przekonani, że kolejne instagramowe wpisy gwiazdy są formą rozpaczliwego wołania o pomoc lub zawierają ukryte przez piosenkarkę wiadomości.

We wtorek na instagramowym profilu Britney pojawiło się zdjęcie, które po raz kolejny odbiło się szerokim echem wśród jej fanów. Tym razem wokalistka zaprezentowała światu zdjęcie planszy do gry w scrabble zapełnionej ułożonymi przez nią wyrazami. Fotografię Spears opatrzyła tajemniczym podpisem, wyraźnie zaznaczając, że część z widocznych na planszy słów została przez nią właściwie wymyślona.

Szukam wskazówek/ To zagadka, którą będę próbował rozwiązać całą noc/ Proszę, niech ktoś złamie ten kod, ona chce nam coś powiedzieć/Cały świat próbuje teraz złamać kod/Niech ktoś to odszyfruje. Jestem pewna, że jest w tym sekretny kod/Jestem gotowa na odnalezienie ukrytej wiadomości, nie martw się Britney. Komunikuje się z nami za pomocą kodu. Bierzmy się do roboty/Szukam wiadomości, zaraz wracam/Dalej Armio Britney, znajdźmy ukrytą wiadomość - możemy przeczytać w komentarzach pod postem Spears.