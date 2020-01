Fani BTS nie kupują "przeprosin" Kalczyńskiej i Sołtysika: "Obraziłaś na wizji, to PRZEPROŚ NA WIZJI"

Kll 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie ma powodu robić afery tylko dlatego, że ludzie wyrazili swoje zdanie. Jak dla mnie on wygląda mało męsko i nie będę przepraszać za to, że tak uważam. Nieporozumieniem jest dla mnie uznanie go najprzystojniejszym mężczyznom świata. Te wszystkie oburzone fanki to zapewne nastolatki, które nie mają co robić i są strasznie urażone, no sorry ale każdy ma swój gust i uważam że dziennikarze prowadzący wtedy program nie mieli nic złego na myśli a jedynie wypowiedzieli na głos to co myśli zapewne 90% społeczeństwa polskiego.