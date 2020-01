Fani oburzeni figurą woskową Nicki Minaj: "Myślałem, że to Kourtney Kardashian!" (FOTO)

Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Minaj doczekała się swojej figury woskowej. "Podobiznę" piosenkarki przedstawiono w scenerii odzwierciedlającej kadr z kontrowersyjnego teledysku do utworu Anaconda. Rzeźba, o której mowa, została wykonana już w 2015 roku, jednak za sprawą tego, że niedawno przeniesiono ją do berlińskiego oddziału muzeum figur woskowych Madame Tussauds , znów jest o niej głośno. Niestety, jak to czasami z tego typu dziełami sztuki bywa , rzeźba zupełnie nie przypomina znanej raperki , czego nie omieszkały dostrzec też osoby niebędące fanami artystki.

Kto za to zapłacił? Ani twarz, ani ciało nie wyglądają jak Nicki Minaj!, Ty, który to stworzyłeś: Jesteś ślepy? Jak mogłeś zrobić to królowej?, Nie jestem zagorzałym fanem Nicki, ale widzę, że ta figura to nie ona!, Nieporozumienie! - czytamy na Twitterze.