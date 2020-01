Fani oburzeni słowami Evan Rachel Wood po śmierci Kobe Bryanta. "Posunęłaś się za daleko"

Wiele gwiazd postanowiło złożyć kondolencje, co nie wszystkim wyszło zbyt dobrze. Szczególnie zabłysnął Marcin Gortat , który był bardzo zaskoczony faktem, że niezbyt rozrywkowa osoba może zginąć w wypadku ...

Do grona celebrytów, którzy zdecydowali się na wypowiedź w tej sprawie, dołączyła właśnie Evan Rachel Wood . Aktorka postanowiła przypomnieć ludziom o oskarżeniu wobec Bryanta , które w 2003 roku wysunęła pracownica hotelu, w którym zatrzymywał się koszykarz.

19-latka zeznała wówczas, że wyraziła chęć całowania się z legendą sportu, ale po chwili Kobe miał zacząć ją obmacywać i siłą zmusić do seksu . Badania wykonane dzień później zdawały się potwierdzać wersję dziewczyny - znaleziono wiele obrażeń na ciele nastolatki i krew na koszulce koszykarza.

Jednak jak to zwykle w takich sprawach bywa, słowa ofiary były podważane, a jej reputacja i "nieskazitelność charakteru" poddane wątpliwości . Zaszczuta przez prawników i opinię publiczną nastolatka zdecydowała się nie wnosić zarzutów. Ostatecznie sprawę umorzono.

Evan Rachel Wood postanowiła nawiązać do wydarzeń sprzed lat w swoim tweecie.

"Ten wypadek to tragedia. Łamie mi się serce na myśl o rodzinie Kobe - zaczyna swoją wypowiedź. Był legendą sportu, ale też gwałcicielem. Obie te prawdy mogą współistnieć. To przypomnienie, że każdy ma prawo do swoich uczuć i jest na nie wszystkie miejsce. Nikt nie jest tutaj wygranym".