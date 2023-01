Fani podejrzewają, że Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska znów SĄ RAZEM! Miały ich zdradzić zdjęcia z egzotycznych wakacji...

w punkt 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Karolina: 'Jaka to jest miłość jeśli on ją zdradzał? To fikcja. ..jest z typem co zdradza zamiast mieć mężczyznę który pragnąłby tylko jej. .. Dla mnie ludzie którzy pozwalają się zdradzać są szkodliwi społecznie ..Nie pozwólcie ludziom mieć kompleksy i tak się nie szanować. Gloryfikujcie swoje przyjaciółki, mamy, siostry niech wiedzą że są piękne i zasługują na miłość. Zdrada to czyn haniebny jak gwałt i kobieta po zdradzie czuje się jak kobieta zgwałcona i ma ptsd i traumę często na całe życie. To się musi skończyć jeśli chcecie budować cywilizacje a nie obrzydliwy świat pełen chaosu i przemocy bo zdrada to przemoc seksualna. To powinno być sankcjonowane prawnie.'