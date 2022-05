Fani rozpływają się nad 54-letnią Joanną Przetakiewicz pozującą w kremowym BIKINI nad brzegiem oceanu (FOTO)

Odkąd skończyła 50 lat, Joanna Przetakiewicz przekonuje inne kobiety, że wiek to tylko liczba, a samopoczucie i radość życia zupełnie się z nim nie wiążą. Zachęca więc swoje fanki, by, idąc jej śladem, celebrowały życie również w dojrzałym wieku, powtarzając, że zawsze można czuć się pięknie i być szczęśliwym.

Szczęście to zdrowie, miłość, dom, marzenia. To też pieniądze - nieodłączny element naszej codzienności. Ale jego największym faktorem są ludzie, których mamy wokół siebie. Oddani i kochający. Którzy dotrzymują Ci kroku. Z którymi się rozwijasz. Przy których możesz być sobą, prawdziwa - napisała pod zdjęciem, na którym widzimy ją leżącą w eleganckim bikini na brzegu oceanu. Dostałam dzisiaj od Was tyle pięknych wiadomości i życzeń imieninowych.Takich życzliwych i szczerych. To się po prostu czuje. Bardzo Wam za to dziękuję. Za Waszą pamięć i za to, że ze mną jesteście.