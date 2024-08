Fani sprzedają pamiątki z koncertów Taylor Swift: bransoletki za 200 zł i kostki do gitary za 500 zł

Radek 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie ważne gadżety. My Polacy mamy NAJwiększą i NAJbardziej PERFEKCYJNĄ "Swiftie" na ŚWIECIE - i co więcej zrobioną też przez Polaka i Polską myśl medyczną autorstwa Doktora Szczyta. Gonia !!!! Gonia !!!! GO, GO, GO Gonia !!!!!