Fani "Top Model" ROZCZAROWANI poziomem 10. edycji: "Coraz gorsze sesje, to nie ma NIC WSPÓLNEGO Z MODELINGIEM"

Dziesiąta edycja "Top Model" niemal od początku budzi kontrowersje. Produkcja show robiła już chyba wszystko, aby przyciągnąć uwagę widzów, co nie zawsze działało na ich korzyść. Pojawiły się już oskarżenia o wykorzystywanie zwierząt, z udziału żony ministra w show uczyniono medialny spektakl, a jedna z uczestniczek publicznie oskarżyła kolegę z programu, że nieprzyjemnie pachnie mu z ust.

W nowym sezonie "Top Model" na pewno nie brakuje emocji, jednak z odcinka na odcinek fani mają coraz większe wątpliwości co do tego, czy spod opiekuńczych skrzydeł jurorów wyjdą na świat jacykolwiek potencjalni modele. Zadania mają bowiem niewiele wspólnego z modelingiem, a większość z nich jest nastawiona na generowanie kontrowersji czy zgłębianie przez uczestników tajników "influencerstwa".

Jak słusznie zauważają widzowie, to, co dzieje się w programie, raczej nie przyda się jego uczestnikom w rozwijaniu kariery w modelingu. Taki konsensus wybrzmiewa także z komentarzy po środowym odcinku, a fani grzmią, że 10. edycja bardziej przypomina reality show niż walkę o szansę na rozwijanie skrzydeł w świecie mody . Niektórzy idą o krok dalej i twierdzą, że zadania są po prostu... nudne i przewidywalne.

Jeżeli mam być szczery, to ten sezon niestety nie ma nic wspólnego z modelingiem. Zadania są niskobudżetowe i na bardzo, bardzo żenującym poziomie. Poprzednie sezony jakoś się broniły, ale ten już dla mnie osobiście jest stracony - pisze jeden z fanów.

Jeśli natomiast chodzi o reakcje po samym odcinku, to wcale nie było lepiej, a internauci szczególnie skrytykowali sesję w kulach. Uczestnicy przewracali się w nich w strojach lalek, a Dawid Woliński pokrzykiwał z megafonu, żeby próbowali pozować do zdjęć. W pewnym momencie jednemu z chłopaków, Kacprowi, zaczęło brakować tlenu, co uwieczniły kamery. Produkcja niespecjalnie się tym przejęła i zareagowali dopiero na sygnał Joanny Krupy.