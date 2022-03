Fani zaniepokojeni stanem Phila Collinsa podczas koncertów Genesis. "Smutny widok" (ZDJĘCIA)

Sylwia 10 min. temu zgłoś do moderacji 24 6 Odpowiedz

Widzę, że Ukraina też robi prowokacje, by zmusić świat zachodni do przyłączenia się do wojny. Nie wierzę, że Czarnobyl Rosjanie wyłączyli bo to oznacza skażenie również dla nich. Nie jestem za Putlerem, ale Ukraińcy też nie mówią całej prawdy. Byleby Polska się nie wmieszała