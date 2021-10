Phil Collins znów sądzi się z byłą żoną. Będzie zeznawał, czy NIE MYŁ SIĘ PRZEZ ROK

70-letni Phil Collins co prawda rozwiódł się już z Orianne Bates , ale była żona nie daje mu o sobie zapomnieć. Przypomnijmy, że kobieta związała się z kochankiem i odeszła od artysty , a ten, nawet mimo rozwodu, nie mógł pozbyć się byłej małżonki z posiadłości. Ta znała wszystkie kody do bram i nadal mieszkała u Collinsa .

Legenda rocka prowadzi teraz z byłą żoną długi spór prawny o podział majątku. Choć z willi w Miami Bates została eksmitowana, to nie zamierza odpuszczać w walce o pieniądze i nieruchomości. Dodajmy, że do eksmisji doszło wtedy, gdy kobieta uciekła do Las Vegas, by wziąć ślub z kochankiem.