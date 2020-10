Phil Collins nie może się pozbyć z domu trzeciej żony, która ma już NOWEGO MĘŻA

paweł555 38 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Phil muzykiem był świetnym i ogromna szkoda tego co się stało- jeśli to prawda, co pisze ten angielski brukowiec. Wydawało się, że limit przygód miłosnych ma wyczerpany. A tu jeszcze na starość straszny cios- jeśli ona rzeczywiście ma nowego męża i grozi jakimiś nagraniami. Tak to jest- kolejna nauczka, że często człowiek nie zasługuje na drugą szansę. On jej dał tą szansę- a to przez nią po 55 roku życia się rozpił. W podobnych sytuacjach ludzie powinni wyciągnąć wnioski.