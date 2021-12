Fashonistka Agnieszka Woźniak-Starak zwierza się na okładce magazynu: "Największą inspiracją była dla mnie MOJA MAMA" (ZDJĘCIA)

Cccc 21 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Ma teraz fajny styl, to fakt, lata 70 te sprawy. Ale nie przesadzajcie z tą figurą, jest po prostu wysoka i chuda, więc teoretycznie dobrze, bo jak modelka. Ale modelki są po to by prezentować ubrania, a one same nikną w nich. Podobnie jest z Agnieszką, chuda deska i widać najpierw ubrania, a potem ją. To nie jest dobrze, bo widać starania w doborze ubrań, a dobry styl powinna cechować nonszalancja, tzn ma wyglądać, jakbyśmy nie przywiązywali wagi do ubioru, ubierali się od niechcenia, a wyglądali super, ale bez ostentacji.