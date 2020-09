Poirytowana Ilona Felicjańska KŁÓCI SIĘ z Paulem Montaną i kupuje śliwki

ffffff 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Jedyna zaleta tego facia to że ładnie wygląda w garniturze, czas w wieku pani Ilony patrzeć na inne cechy faceta. Jestem na nią zła, że marnuje swój potencjał, może nie miała szczęśliwego dzieciństwa, nie wiem, ale ma urodę, synów, to jak mają się podnieśc z dna brzydkie samotne kobiety jeśli ona nie potrafi? Apeluję by przestać się ekscytować przystojnymi "biznesmenami" tylko patrzeć na co innego w człowieku. Celebrytki lubią tych biznesmenów z wiadomych powodów.