Figlarna (?) Małgorzata Rozenek GORSZY fanów zdjęciem w samej koszulce. "Widać KROCZE"

Milion, półtora miliona tzw. followersów na Instagramie, którymi chwali się Małgorzata Majdanek, to jedno wielkie OSZUSTWO! W Internecie pełno jest firm LEGALNIE oferujących PAKIETY followersów. Za 100 lewych „wielbicieli” średnia cena to trochę ponad 8 złotych. Przy pakietach 10.000, 50.000, 100.000 zniżka nawet 50%! Dla gwiazdeczek, celebrytek i celebrytów TVN/ WP/ Pudelka itd. to niewielkie kwoty, nawet jeżeli kupują pół miliona czy milion lewizny. Można też wyszukać w Sieci jeszcze tańsze oferty z Chin albo Indii, ewentualnie Bangladeszu (w przeliczeniu 2-3 złote za 100 „followersów”), co nie jest tajemnicą dla wyżej wymienionych „sław” polskiego szołbiznesu. Jedyna niedogodność – nikt za ten „towar” nie wystawi faktury. Ponad 95% (około 98%) „followersów” Majdankowej to boty z Azji i Rosji, fałszywe konta, polubienia, komentarze, udostępnienia, fałszywi obserwatorzy. Można to sprawdzić na odpowiednich stronach w Sieci. Nawet średnio zdolny informatyk bez kłopotu znajdzie te dane. Majdankowa ma w rzeczywistości maksymalnie15-20 tysięcy swoich wielbicieli w Instagramie (np. niecałe 2.000 przy cateringu, 18.000 tzw. Drama), z czego zaledwie 50-100 (!) osób regularnie komentuje jej wynurzenia/ fotki - w tym co najmniej połowa „lajków” i tekstów jest wstawiana przez Małgorzatę Majdanek (stąd tyle koszmarnych błędów językowych) oraz jej managera. W kraju, gdzie żyje 38 milionów ludzi!