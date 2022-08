Filip Chajzer był z synem w Legolandzie, gdy doszło do groźnego wypadku! "Życie jest kruche i nieprzewidywalne" (FOTO)

Życie Chajzera wywróciło się do góry nogami. Dziennikarz wyprowadził się z domu w Konstancinie i przez jakiś czas pomieszkiwał w hotelu. Niedawno informowaliśmy jednak, że prezenter przeprowadził się już do nowego gniazdka w Warszawie .

Gwiazdor TVN pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, dbając o kontakt ze swoimi fanami. W czwartek poinformował obserwatorów, że wybrał się na wycieczkę do Legolandu. Chajzer opublikował fotkę z synem na tle zbudowanego z klocków słonia. We wzniosłym wpisie na Instagramie poinformował, że to jeden z tych dni, które "mógłby powtarzać w nieskończoność".