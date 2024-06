Filip Chajzer ma do wynajęcia dom na Sadybie. Wiemy, ile żąda za miesiąc. Myślicie, że znajdą się chętni? (FOTO)

Filip Chajzer ma do wynajęcia dom. Znamy cenę

Nowoczesny dom po kapitalnym remoncie, położony w spokojnej i zielonej części Warszawy - na Sadybie. [...] Ten klimatyczny bliźniak oferuje wysoki standard wykończenia, jest umeblowany i gotowy do wprowadzenia. Położony na zielonej działce o powierzchni 268 m2, co zapewnia komfortową przestrzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nieruchomości. Na 140 m2 powierzchni użytkowej rozłożone są funkcjonalnie zaplanowane pomieszczenia. Na parterze przestronna kuchnia z jadalnią, łazienka, salon z bezpośrednim wyjściem na taras. Na piętrze trzy wygodne sypialnie, łazienka oraz hall z miejscem do pracy. Dodatkowo, w przyziemiu znajduje się pomieszczenie do własnej aranżacji oraz pralnia - czytamy w ogłoszeniu.