Filip Chajzer przerwał prowadzenie "Dzień Dobry TVN" i OPUŚCIŁ studio. Małgorzata Ohme komentuje

MM. 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oj nieładnie tak kłamać. Nagła kontuzja czy musieli go usunąć za to co palnął w pn? Choć faktycznie dziwne że w trakcie programu kolejnego dnia, ale nie sądzę, by to przypadek był. Może dlatego, że milczał i nie chciał sztucznie współprowadzić tego tematu? No tylko że tutaj miał akurat rację z tym co powiedział w pn. Szczera pierwsza reakcja, no ale musi być dyplomacja i nie można publicznie swego zdania wyrażać. Tak być powinno czy nie? Jak myślicie? Dziennikarz czy inne osoby publiczne powinny mieć prawo do wygłaszania swego zdania, gdy jest ono sprzeczne z poprawnością?