Film "365 dni" trafi na NETFLIKSA!

Produkcja jednak okazała się kinowym hitem, czego Lipińskiej odmówić nie można, gdyż "365 dni" w szybkie tempie zdeklasowało konkurencję, w tym nawet "Zenka". Choć od czasu premiery minęły już niemal dwa miesiące, film nadal nie trafił do sieci, co nieco martwiło samą Blankę, gdyż docierały do niej głosy, że produkcja dostępna jest na nielegalnych platformach, co traktowane jest jako łamanie prawa.