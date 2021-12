Finał "The Voice of Poland". Kto zaśpiewa w ostatnim odcinku?

Tegoroczna edycja "The Voice of Poland" dostarczyła wielu emocji, wzbudziła też sporo kontrowersji. Najwięcej słów krytyki od fanów popłynęło pod adresem dwójki trenerów - Sylwii Grzeszczak i Marka Piekarczyka. Oboje byli negatywnie oceniani przez widzów show TVP. Piekarczykowi dostało się za to, że niemal za każdym razem stawiał na Karolinę Robinson. Grzeszczak również zarzucano złe wybory.

To już jednak przeszłość. W ostatnią sobotę odbyły się półfinały 12. edycji "The Voice of Poland". Jurorzy wespół z głosującymi widzami wybrali finalistów, którzy 4 grudnia powalczą o wygraną w programie, kontrakt na nagranie płyty z wytwórnią Universal Music Polska oraz 50 tysięcy złotych.

Każdy z finalistów "The Voice of Poland" zaprezentował w półfinale swój singiel. Oprócz tego w finałowym odcinku zaśpiewają wspólnie ze swoimi trenerami. Kto awansował do finału?

O zwycięstwo w programie powalczą Wiktor Dyduła (drużyna Tomsona i Barona), Marta Burdynowicz (drużyna Justyny Steczkowskiej), Rafał Kozik (drużyna Sylwii Grzeszczak) i Bartosz Madej (drużyna Marka Piekarczyka).

Wiktor Dyduła zapadł w pamięci widzów nie tylko dzięki wspaniałemu wokalowi, ale również dzięki... wąsom. To znak rozpoznawczy 24-letniego wokalisty, który pochodzi z miejscowości Przywidz położonej w województwie pomorskim. W półfinale zaśpiewał singiel "Dobrze wiesz, że tęsknię".

Marta Burdynowicz to jedyna kobieta w stawce finalistów. Ma 28 lat i pochodzi z Elbląga. Ukończyła wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej w Gdańsku. W branży nie jest nowicjuszką. Pracuje jako aktorka dubbingowa i występuje w musicalach. Grała na deskach największych teatrów w Polsce. W półfinale zaprezentowała singiel "Żaden wstyd".

Kolejny finalista, Rafał Kozik ma 25 lat i pochodzi z Rybnika. Muzyka obecna jest w jego życiu od najmłodszych lat. Rafał ma swój mały zespół, z którym gra podczas ceremonii ślubnych, wesel czy różnego rodzaju rozrywkowych eventów. Podczas programu dał się również poznać jako rolnik pomagający rodzicom. Jego singiel to "Zimny front".

Z kolei Bartosz Madej ma 26 lat i uwielbia stare piosenki, co zresztą pokazał podczas emisji programu. Jest absolwentem warszawskiej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich. Muzyka to nie jedyna jego pasja. Jest również iluzjonistą, który regularnie występuje ze swoimi sztuczkami. Nagrał singiel "Moje serce".

To właśnie ta czwórka da z siebie wszystko, by wygrać finał "The Voice" i zacząć karierę w show biznesie. Kto stanie przed wielką szansą? O tym zadecydują głosy widzów.

Program "The Voice of Poland" oglądać będzie można na antenie TVP2 w sobotę 4 grudnia. Początek pierwszej części zaplanowano na godzinę 20:00, a druga część rozpocznie się o 21:35. Transmisja dostępna będzie również w WP Pilot.

