Fundacja Harry'ego i Meghan straciła, a nie zarobiła? Kilka milionów wpłacił sam bezrobotny Harry...

daremni 1 godz. temu

Oni są skończeni, za chwilę bogaci znajomi odpłyną i równia pochyła. W Stanach nikt ich poważnie nie traktuje, są kompletnym pośmiewiskiem. Nie mają nic do zoferowania, więc sprzedają prywatę kompletnie się kompromitując, on już przybiłgwóźdź do trumny swoją ksiażką. Ona udaje orndowniczkę interesów kobiet, a jest kompletnie pozbawiona charyzmy i wiarygodności. Była już na dworze brytyjskim kiedyś taka fatalna kobieta, nazywała się Wallis Simpson. Też kierowała swoim księciem jak chciała. :D