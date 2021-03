Fundacja Operation Care odpowiada na nasz wywiad z D'Angelicą: "NADAL KŁAMIE. Zażądaliśmy pełnej transkrypcji akt od sądu"

Wczoraj opublikowaliśmy wywiad, w którym Dominic D'Angelica po raz pierwszy odniósł się do licznych zarzutów, jakie formułowane są pod jego adresem od czasu wybuchu afery. Podczas rozmowy stwierdził m.in, że tamtej nocy nie miał żadnego z kontaktu z dziewczyną, która go oskarżyła . Wyznał też, że na ciele ofiary nie znaleziono żadnych wykonanych przez niego napisów. Podkreślił również, że nigdy nie miał okazji zeznawać w sądzie, a jego świadkowie nigdy nie zostali przesłuchiwani.

Dominic kłamie. Zażądaliśmy pełnej transkrypcji akt od sądu, ale na udostępnienie takich dokumentów trzeba długo czekać. To obrzydliwe, że on nadal kłamie i wszystkiemu zaprzecza, co oznacza, że nie zamierza wziąć żadnej odpowiedzialności za swój czyn i nie zmienił się ani trochę. To może doprowadzić do tego, że w przyszłości ponownie dopuści się przestępstwa seksualnego.