Futurystyczna Lady Gaga jako rozebrany cyborg ODSŁANIA POŚLADKI w nowej sesji dla "Paper Magazine" (ZDJĘCIA)

Ezra 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ale to już było. Pamiętacie piosenkę " The World id not enough" Garbage z filmu o Bondzie z 1999 r. To było super. A film z Alice Wikander z 2015 Ex Machina? Gaga sili się na oryginalność ale zgapia z innych.