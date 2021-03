Gal Gadot jest W CIĄŻY. Aktorka "Wonder Woman" trzeci raz zostanie mamą

Na gali wręczenia Złotych Globów Gal Gadot zaprezentowała się w krótkiej, białej tunice. kreacja gwiazdy "Wonder Woman" wzbudziła poruszenie wśród fanów - aktorka wyglądała olśniewająco .

Aktorka, która pochodzi z Izraela, popularność zyskała dzięki tytułowej roli w filmie "Wonder Woman" z 2017 roku. Później Gadot wystąpiła jeszcze w "Lidze Sprawiedliwości". Ostatnim filmem z serii, w którym pojawiła się Gal, jest "Wonder Woman 1984", który trafił do kin w części krajów 16 grudnia 2020 roku. W Polsce obraz zadebiutuje 1 kwietnia 2021 roku w HBO.