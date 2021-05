Gal Gadot w ogniu krytyki za "pokojowy" post o konflikcie Izraela z Palestyną. "Wspierasz MASOWE LUDOBÓJSTWO"

Koko 29 min. temu zgłoś do moderacji 60 1 Odpowiedz

Brat mojego kolegi, Palestynczyka zginął wczoraj w Palestynie. On sam nie może ram wrócić. Mówi, że nie wierzy już w nic. Pytałem o co tam tak naprawdę chodzi? Powiedział, że o to, żeby Palestyny po prostu nie było, tylko że jest problem, bo z8emie można zająć, ale coś trzeba jednak zrobić z ludźmi. Podobno większość Palestyńczuków ma dość i chętnie by się wyniosła, ale po prostu nie mają gdzie. Wielu opamiętaj jeszcze powojenne zmiany administracyjne i utratę dachu nad głową. To tak jakby nagle do Polski ktoś przysłał 10 milionów np Wikingów, którzy zajmują nasze ziemię i domy, wciskają 40 mln ludzi na Suwałki i Mazury, a potem z nimi walczą. Nie wiem kto tam ile ma racji, ale Palestyna została rozebrana i upodobań 1948r.