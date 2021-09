Gala MET 2021. Anja Rubik pokazuje bieliznę w przezroczystej kreacji Yves Saint Laurent (ZDJĘCIA)

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyła się jedna z najważniejszych imprez amerykańskiego show biznesu - MET Gala. Po prawie dwuletniej przerwie wystrojone w kreacje od najlepszych projektantów gwiazdy triumfalnie powrócił na czerwony dywan Metropolitan Museum of Arts. Motyw przewodni tegorocznej gali związany był z wystawą W Ameryce: Leksykon Mody. Oprócz Anny Wintour gospodarzami imprezy byli Timothee Chalamet, Billie Eilish, poetka Amanda Gorman i tenisistka Naomi Osaka. W Nowym Jorku tradycyjnie nie zabrakło też całej plejady znanych gości.

Suknia Anji Rubik to dzieło Anthony'ego Vacarello, dyrektora kreatywnego domu mody Yves Saint Laurent. Modelka na co dzień przyjaźni się z projektantem i chętnie wybiera jego kreacje na czerwony dywan. To również nie pierwszy raz, gdy Rubik bryluje w projektach YSL na Met Gali. Suknie francuskiego domu mody Anja miała na sobie również podczas imprezy w 2019, 2018 oraz 2013 roku.