Gargamel MASAKRUJE Reżysera Życia: "To oszust, homofob i rasista!"

Ja nie wiem kto ma czas na siedzenie i oglądanie tych wszystkich filmików, stories i teraz jaszcze tiktaków. Czy młodzież w ogole wychodzi na zewnątrz??? Straszne to! Jak ja się cieszę ze byłem dzieckiem na początku lat 90-tych, telefon wtedy był do dzwonienia, pierwszy komputer jak się pojawił w domu to już byłem nastolatkiem i w sumie nie do konca było co na nim robić. A całe dzieciństwo na podwórku z dzieciakami innymi. Możecie mówić ze czasy się zmieniają, jasne. Ale jakie te dzieciaki będą miały wspomnienia za 20 lat? Ze fajne filmiki obejrzeli? Ja do dziś mam blizny z dziecięcych zabaw i przede wszystkim genialne wspomnienia ze swojego własnego dziecięcego swiata, nie do podrobienia