Geometryczny Krzysztof Rutkowski pokazuje "dwie najważniejsze kobiety w swoim życiu" (FOTO)

Ciekawym elementem zdjęcia jest ikoniczna fryzura Rutkowskiego, która - o ile to możliwe - wygląda coraz bardziej kwadratowo. Fani wielokrotnie apelowali do detektywa i prosili go o zmianę uczesania, ale zarówno on, jak i jego małżonka zdają się darzyć geometryczny kształt dużą sympatią.