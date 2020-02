Wniebowzięta Maja Rutkowski zachwyca się pomysłem męża na UNIEWAŻNIENIE ślubu: "Czuję się jak zakochana nastolatka"

W trakcie swojej wieloletniej kariery Krzysztof Rutkowski zdążył już przyzwyczaić nas do nagłych zwrotów akcji i niemożliwych do przewidzenia rewelacji. Niemniej jednak w ostatni poniedziałek po raz kolejny udało mu się nas zaskoczyć, tym razem za pomocą deklaracji chęci wywalczenia unieważnienia ślubu kościelnego. Na szczęście detektyw nie ma zamiaru już rozstawać się z Mają, którą wziął za żonę ledwie pół roku temu. Wręcz przeciwnie. Zamknięcie sprawy z przeszłości miałoby zezwolić słynnemu posiadaczowi foremnej fryzury do ponownego wzięcia ślubu ze swoją wybranką. Tym razem przed ołtarzem.