George Clooney WYLĄDOWAŁ W SZPITALU! Powód? Drakońska dieta

Po rozpadzie małżeństwa Brada Pitta i Angeliny Jolie nic nie stało już na przeszkodzie George'owi Clooney'owi oraz jego zabójczo inteligentnej (i zarazem zjawiskowej) żonie Amal w sięgnięciu po tytuł najbardziej wpływowej pary Hollywood. Z pozoru perfekcyjne życie rodziców 3-letnich Alexandra i Elli to jednak nie same premiery na czerwonym dywanie i zakupy w Beverly Hills. Ostatnio cała rodzina została wystawiona na nie lada próbę.

Jak informuje brytyjski tabloid Mirror, George Clooney musiał być hospitalizowany , po tym jak zbyt poważnie potraktował przygotowania do nowej roli w swym najnowszym projekcie - Niebo o północy Netfliska. Wcielając się w rolę astronoma, któremu udaje się przeżyć apokaliptyczne wydarzenie, aktor był gotów zmienić się fizycznie, aby bardziej przekonująco wypaść przed kamerami. W tym celu postanowił w bardzo szybkim tempie zrzucić ponad 12 kilogramów , co o mało nie zakończyło się dla niego tragedią.

Cztery dni przed stawieniem się na planie filmu Clooney został przetransportowany do szpitala z nieznośnymi bólami brzucha. Ostatecznie lekarze potwierdzili u niego ostre zapalenie trzustki. Powrót do zdrowia zajął mu ponoć całe tygodnie. George nie ma wątpliwości co do tego, komu "zawdzięcza" taki obrót spraw.