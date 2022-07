Georgina Rodriguez obnaża dorodne pośladki w sportowym wdzianku i wściekle różowych czółenkach. Ma klasę? (FOTO)

Georgina Rodriguez trafiła do świata show biznesu w 2017 roku, gdy zaczęła się pojawiać u boku Cristiano Ronaldo . Związek ze znanym piłkarzem dał jej szansę na luksusowe życie, z którego dziś bez skrępowania korzysta. Dnie upływają jej teraz na relacjonowaniu codzienności na Instagramie, gdzie chwali się drogimi kreacjami i wyjazdami w egzotyczne zakątki świata.

Nowo zdobyty status stał się też dla Georginy Rodriguez przepustką do świata show biznesu, w którym najwyraźniej zadomowiła się już na dobre. Bajkowe życie z Cristiano Ronaldo wkrótce zaowocowało nowymi propozycjami, dzięki którym może dziś rozwijać skrzydła jako modelka i influencerka.

Teraz mamy tego kolejny przykład, a wszechstronna celebrytka zareklamowała jedną z marek. Na instagramowy profil ukochanej Ronaldo trafiło nagranie, na którym prezentuje sportową stylizację w dość zaskakującej interpretacji. Do luźnej kurtki założyła jedynie dopasowaną bieliznę oraz wściekle różowe czółenka na słupku .

Tak dobrany zestaw pozwolił jej wyeksponować sylwetkę, co wyraźnie przypadło do gustu części komentujących. Dla Georginy nie jest to zresztą pierwszyzna, bo wielokrotnie eksponowała już ciało także poza instagramowym uniwersum.