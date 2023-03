Georgina Rodriguez popłakała się na wizji, mówiąc o śmierci syna. "Najgorsze chwile mojego życia"

Sybilla 1 godz. temu zgłoś do moderacji 58 10 Odpowiedz

Mój mąż przebiera się za kobietę. Już nie mam siły, co dalej. Nie chce iść na terapię do psychologa, mówi, że to wszystko moja wina, ale nie wiem, dlaczego. Przecież seks był, kochaliśmy się, staraliśmy o dziecko. A w listopadzie, gdy wróciłam wcześniej z delegacji z kierownikiem, zastałam go umalowanego, w damskich ciuchach i bieliźnie. Nie wiem już, jak mam na niego wpłynąć ☹️☹️☹️. Kocham go i nie chcę go zostawić, widząc, że ma problemy ze sobą.