Georgina Rodriguez pozuje NAGO, zasłaniając się torebkami. Pomysłowe?

zgłoś do moderacji

Zawsze się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby obserwować takie persony jak ona...O ile jestem w stanie zrozumieć takie zainteresowanie osobami, które coś osiągnęły w życiu, swoją ciężka pracą, wynikami w nauce , w pracy, ale podniecanie się kobietą o ilorazie inteligencji pantofelka, której jedynym osiągnięciem jest zaciazenie z znanym piłkarzem i chwalenie się jego pieniędzmi, to jest tak infantylne i głupie, że aż się wierzyć nie chce.Ludzie, co z wami??????Czy ten Instagram naprawdę aż tAk ryje wam baniaki???