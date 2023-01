Georgina Rodriguez w NAKRYCIU GŁOWY i sukni z dekoltem bryluje na rozdaniu nagród w stolicy Arabii Saudyjskiej (FOTO)

Georgina Rodriguez od dobrych już parunastu miesięcy prowadzi agresywną kampanię, aby wypromować się na gwiazdę światowego formatu. Wywalczyła sobie nawet dokument poświęcony jej osobie na Netfliksie, co jest niewątpliwie nie lada osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że jej największym, jak do tej pory sukcesem, było upolowanie serca króla strzelców, Cristiano Ronaldo. To właśnie dla ukochanego Georgina przeniosła się niedawno do Arabii Saudyjskiej. Fani niepokoją się teraz, że celebrytka ma pewne problemy z aklimatyzacją. Jak udowodnił jej ostatni wywiad, hiszpańska piękność boryka się ze sporymi problemami w komunikacji z "lokalsami".