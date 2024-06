Georgina Rodriguez wsparła Cristiano Ronaldo na meczu z Gruzją. Na trybunach szpanowała wysadzanym kryształkami zegarkiem (ZDJĘCIA)

Kris 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No i dobrze. Georgina ma taki styl więc nie ma się co czepiać, bo chodzi tak na co dzień a nie tylko na mecze. Ona przynajmniej szanuje partnera, nie robi mu wiecznego przypału i najważniejsza jest dla niej rodzina. A sam Cristiano to tytan pracy, wirtuoz piłki i widać jak mu zależy na wygranych. Jego zachowanie względem Bruna i podanie mu piłki w przedostatnim meczu, mimo że sam miał czyściutką sytuację bramkową to też serio szacun, tym bardziej, że w Manchesterze mieli spore spiny.