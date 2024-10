Gillian Anderson wypoczywa w Tulum z trójką dzieci. 56-latka zachwyca figurą w bikini

Mimo że niemal wszystkie dzieci gwiazdy są już pełnoletnie nadal chętnie spędzają z nią czas na wakacjach. Ostatnio Gillian zabała pociechy na wczasy do Meksyku, a konkretnie do uwielbianego przez celebrytów Tulum. Na plaży oprócz turystów czekali też na nich paparazzi. Anderson nie należy do gwiazd, które pokazują w sieci swoje zdjęcia w bikini czy stroju kąpielowym, to też mało kto spodziewał się pewnie, że 56-letnia aktorka może pochwalić się tak dobrą formą.