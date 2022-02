Giorgio Armani oddaje hołd obywatelom Ukrainy podczas Tygodnia Mody w Mediolanie: "Tak mogłem okazać swoje serce w obliczu tragedii"

Od czwartkowej inwazji Rosji na Ukrainę do mediów nie przestają napływać nowe doniesienia na temat ogromnej tragedii, do której dochodzi za naszą wschodnią granicą. Rosyjski atak na niepodległą Ukrainę nie przerwał jednak trwającego aktualnie Tygodnia Mody w Mediolanie, do którego zjechała się plejada gwiazd z całego świata.