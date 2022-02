Gotowa na nadejście wiosny Agnieszka Woźniak-Starak mknie do samochodu w sportowej stylizacji, trzymając w ręce luksusową torebkę wartą krocie (ZDJĘCIA)

Po objęciu posady prowadzącej "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak stała się jedną z najchętniej fotografowanych przez fotoreporterów rodzimych celebrytek. Właściwie każda wizyta dziennikarki w studiu TVN odbija się w mediach szerokim echem. Agnieszka znana jest bowiem z zamiłowania do mody i w drodze do pracy prezentuje starannie dopracowane stylizacje, które nierzadko są warte krocie. Niedawno prezenterka pochwaliła się na przykład nową fryzurą i torebką Celine.

We wtorek Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny pojawiła się pod studiem "Dzień Dobry TVN". Tym razem dziennikarka postawiła na stylizację w sportowym stylu. Do oversize'owych dżinsów dobrała biało-czarne sneakersy, a całość uzupełniała dopasowana kolorystycznie kurtka i ciemne okulary. Wygląda na to, że celebrytka zdążyła już nieco poczuć wiosnę. Tym razem zrezygnowała bowiem z ciepłego płaszcza i okryła się jedynie wspomnianą bomberką.