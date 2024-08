Grażyna Łobaszewska ZREZYGNOWAŁA z występu na festiwalu TVN w Sopocie, bo zmieniono aranż jej piosenki! "Nie lubię być zmuszana"

Chyba nikt nie spodziewał się, że Top of the Top Sopot Festival wzbudzi aż tyle emocji. Już pierwszego dnia widzowie narzekali nie tylko na nagłośnienie, ale i na jakość niektórych występów. Najbardziej "oberwało się" Robertowi Gawlińskiemu , liderowi zespołu Wilki. Po jego występie pojawiły się dziesiątki nieprzychylnych uwag dotyczących wokalu artysty. Z kolei ostatniego dnia, który przypadł na czwartek, problemy techniczne miała Edyta Bartosiewicz . Piosenkarka zmuszona była przerwać swój recital z powodu kłopotów z odsłuchem.

Grażyna Łobaszewska zrezygnowała z występu w Sopocie

Ostatnio żyję z planem dnia. Może dlatego, że mojej chorej kotce podaję lekarstwa co dwie godziny. A w międzyczasie jeżdżę z nią do lecznicy na wlewki. 22 sierpnia, dzień wyjątkowy: w rozpisce "12:43 - próba w Operze Leśnej na Top of the Top Sopot Festival". 12:04 odbieram menadżera z pociągu i jesteśmy - jak zwykle - punktualnie. Czekam w napięciu, bo nie wiem, jak zabrzmi aranż mojej piosenki – był już poprawiany. Były moje sugestie, naprowadzania i… nic. Zabrakło czasu na trzecie podejście. Pan aranżer w e-mailu napisał, żebym rozwinęła swoją wyobraźnię, bo przesłany podkład jest "wgrany w klawisz, a jak wejdą prawdziwe instrumenty, to dopiero odpali". …no i odpaliło. Aż mnie zatkało. Tylu dźwięków naraz w jednej piosence chyba nigdy nie słyszałam. I ta harmonia… wszystkie instrumenty brzmiały jednocześnie, przez co musiałam zmieniać linię melodyczną - bo przecież mam "wyobraźnię" - zaczęła swój wpis.