Grażyna Torbicka spięła się z Hanną Lis na wizji. Poszło o "STARE BABY": "Co ty OPOWIADASZ?!"

To nie jest kwestia wieku, kiedy ktoś się wije publicznie. Kobiety, po prostu były i są nadal postrzegane jako bardziej subtelne. Dlatego nadal wywołuje to jakieś komentarze. Uważam, że stara baba to brzydkie określenie, tak samo jak stary chłop. Wszyscy się zestarzejemy, czy nam się to podoba czy nie - czeka to prawie każdego. Uważam, że Torbicka ma rację, odpuśćmy sobie takie słowa i trzymajmy fason. To tyle.