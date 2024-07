Hanna Lis uderza w Przemysława Babiarza, który relacjonował ceremonię otwarcia IO: "PIERWSZY ustawiał się do zdjęcia z Kurskim"

Widzka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam,że dostał szansę i jej nie wykorzystał. To już drugi raz kiedy to mówi o Imagin. Tylko gdy była olimpiada zimowa ,była tv Kurskiego i dostał oklaski. Czyżby teraz 5 kolumna w tv?????? Wy ludzie obudźcie się. Komentator powinien komentować wydarzenia sportowe,a nie oceniać . No ale to aktor z wykształcenia,zatem manipuluje...