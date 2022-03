Grimes ubolewa nad oszczędnością Elona Muska i przekonuje: "Czasami żyje PONIŻEJ GRANICY UBÓSTWA"

gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Nie dziwi mnie jego podejście. Sama pochodzę z domu gdzie ojciec przez 15 lat zarabial po 50 tysięcy miesięcznie a każdą złotówkę oglądał sto razy zanim ja wydał. Moim zdaniem to się nazywa szacunek do pieniądza. Nigdy nam nic nie brakowało jeśli chodzi o codzienne życie a jak materac sie zniszczył to kupowaliśmy nowy 😉 ale nie było kupowania rzeczy niepotrzebnych, ojciec jeździł samochodami z mocno średniej półki, nie ubieraliśmy się w super sklepach, nie było wakacji 5 razy w roku, jedzenia w restauracjach na codzień. Bardzo pilnował żeby nas nie ponosiły zachcianki. Myślę że właśnie dzięki temu zgromadził pokaźny majątek i nie musi się martwić co będzie za nawet 20 lat. Gdyby mi czy mojemu bratu coś się stało, nie moglibyśmy pracować itd. to jesteśmy zabezpieczeni, chociaż przyznam ze jako nastolatka kompletnie tego nie rozumiałam. miałam pretensje do ojca ze nie da mi kasy bo tak chce a on przecież ma. Z wiekiem zrozumiałam ta jego pokorę w stosunku do pieniędzy i tez nie wydaję kasy bez sensu i dla chwilowych zachcianek