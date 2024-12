Dziewczyna ma 27lat. Jeśli zaczęli związek 10lat temu to niezły grooming. On ją sobie urobił. Ona będzie się zgadzać na wszystko bo nie zna życia i nie wie co to znaczy zdrowy związek. Szkoda dziewczyny, stary manipulant się bawi a jej kiedyś zostanie zmarnowana młodość i trauma