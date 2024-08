Gwiazdy bawią się na koncercie w Warszawie: Wersow, Oliwia Bieniuk, Karolina Pisarek... (ZDJĘCIA)

Ciekawski 29 min. temu zgłoś do moderacji 41 0 Odpowiedz

Kiedyś denerwowało mnie kiedy mój ojciec mówił mi że moje pokolenie jest beznadziejne. Później po latach zrozumiałem że trochę miał trochę racji bo jego faktycznie było lepsze. Dzisiaj gdy patrzę jacy ludzie są idolami młodych ludzi to jedyne co mogę zrobić to współczuć tym młodym ludziom. Skoro kompletne zera są ich idolami to kim oni są?