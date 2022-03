Gwiazdy brylują na premierze spektaklu: Anna Głogowska z córką i mamą, Joanna Brodzik, Paweł Deląg... (ZDJĘCIA)

Sylwia 49 min. temu zgłoś do moderacji 132 64 Odpowiedz

Strasznie się zakochałam w tym Prezydencie Ukrainy Panu Zełenskim. Nie dość że megaprzystojny ❤️❤️❤️ to jeszcze taki odważny. Nie mogę spać ani nic robić tylko patrzę, czy mu się nic nie stało. Mam nadzieję, że się z nim spotkam ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Mam 30 lat a zachowuje się jak 18-latka. Nie wiem co bym zrobiła, jakby mu się coś stało. Niech Bóg ma go w swojej opiece.