Gwiazdy meldują się na eurowizyjnej ściance: Daria Marx, Sonia Maselik niczym Sabrina Carpenter, bosonodzy Chrust...

W piątek TVP zorganizowała koncert preselekcyjny do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. W trakcie wydarzenia na scenie zaprezentuje się jedenastu wykonawców, w tym jedna "dzika karta". Przypomnijmy, że rok temu nasz kraj reprezentowała Luna z piosenką "The Tower", jednak nie zakwalifikowała się do wielkiego finału.