Gwiazdy olśniewają na festiwalu w Cannes: Dua Lipa z nowym partnerem, Carla Bruni, Natalie Portman... (ZDJĘCIA)

Sporo emocji wzbudziła obecność na imprezie Johnny'ego Deppa , który we wspomnianym wyżej obrazie wcielił się w rolę Ludwika XV. Jest to pierwsza od czterech lat produkcja, w której zatrudniono cieszącego się złą sławą gwiazdora. Gorsza passa aktora skończyła się wraz z wygraną głośnego procesu o zniesławienie wytoczonego byłej małżonce, Amber Heard .

W piątkowy wieczór na premierowych pokazach filmów "The Zone Of Interest" oraz "Omar La Fraise (The King of Algiers)" frekwencja znów dopisała. Sporo szumu wywołała olśniewająco piękna Dua Lipa w szykownej sukni, która zadebiutowała na czerwonym dywanie ze swoim nowym partnerem, francuskim reżyserem Romainem Gavras. Wiele uwagi poświęcono także młodzieńczej Carli Bruni, która odsłoniła godną pozazdroszczenia sylwetkę w eleganckiej, srebrnej sukni z długim trenem. Nie zabrakło też wystrojonej w efektowną kreację Adriany Limy, która we wrześniu zeszłego roku powitała na świecie swoje trzecie dziecko.